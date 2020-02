Gli autori dell’aggressione al parroco don Eugenio Cocco, a scopo di rapina, perpetrata nella notte tra il 2 e il 3 gennaio scorso all’interno della parrocchia di San Gregorio Magno a Pirri, grazie ai militari dell’Arma hanno un nome: sono Andrea Boi, di 32 anni, e Donatella Diana, di 34.

I fatti

I malviventi, che hanno confessato durante un interrogatorio dei carabinieri, erano stati colti sul fatto dal sacerdote, anche assistente spirituale della Polizia di Stato, che aveva cercato di sventare il furto ed era riuscito a togliere il passamontagna a uno dei due, rimanendo però ferito al volto da un cacciavite.

I militari, grazie alla testimonianza del religioso, si erano immediatamente concentrati sulla coppia.

L’epilogo

Qualche giorno fa gli investigatori hanno convocato gli aggressori per effettuare il prelievo del dna e loro si sono presentati accompagnati dai legali, per poi ammettere, durante il colloquio, le loro responsabilità. L’uomo e la donna sono stati quindi denunciati per rapina e lesioni, ma i carabinieri continuano a indagare su di loro per capire se siano o meno responsabili di altri colpi avvenuti in precedenza.