Francesco Olians, di 30 anni, è stato condannato a sei mesi di reclusione per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale; contestualmente l’imputato è stato anche assolto dall’accusa di ricettazione per la targa di un’auto rinvenuta in un terreno vicino alla sua casa.

I fatti

Nella mattina del 25 ottobre del 2016 gli agenti della Questura di Nuoro si erano recati nell’abitazione del giovane per cercare armi e munizioni; il 30enne era scappato attraverso una porta secondaria, ma era stato visto mentre cercava di fuggire e bloccato da un assistente di polizia e aveva reagito con violenza contro il poliziotto, ferendolo, per poi scavalcare il muro di recinzione del cortile e scappare.

La difesa

Paolo Pilia, legale del ragazzo, sosteneva che Olians aveva reagito in quel modo perchè inconsapevole, in quel momento, che davanti a lui c’era un agente di polizia.