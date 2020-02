Lutto nel mondo del giornalismo sardo per la morte di Antonello Calvi, 62 anni, sassarese, giornalista professionista dai primi anni Duemila, quando lavorava per “Il Quotidiano di Sassari”, figlio e fratello d’arte: suo padre Sergio è stato il responsabile della sede Rai di Sassari, dove attualmente lavora il fratello maggiore, Alberto, mentre la sorella più giovane, Gloria, è una fotoreporter de L’Unione Sarda.

Antonello Calvi è morto nella notte per un malore improvviso. Si trovava a Toliara, in Madagascar, dove era arrivato sabato scorso per trascorrere un periodo di vacanza. Uomo schivo e taciturno, acuto osservatore, è stato marinaio di lungo corso e ha viaggiato tantissimo. Ultimamente il Madagascar era diventata una delle sue mete preferite.

Da anni lavorava per l’amministrazione provinciale di Sassari come responsabile del Centro elaborazione dati. Al cordoglio dei familiari si sono uniti anche i vertici dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna e dell’Assostampa Sarda.