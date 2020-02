Un aereo della compagnia turca Pegasus Airlines, che proveniva da Smirne, è uscito di pista in fase di atterraggio, nell’aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul e si è spezzato in tre.

Fortunatamente, a seguito dell’incidente aereo, non è stata registrata nessuna vittima, ma sarebbero rimaste ferite 52 persone delle 177 presenti sul volo, tra cui i due piloti che verserebbero, secondo le prime informazioni, in gravi condizioni.

A dare la notizia il ministro dei Trasporti turco, Cahit Turan. Al momento le cause dell’incidente non sarebbero chiare.

A passenger plane of Pegasus Airlines gets off the track at Sabiha Gökçen Airport in #Istanbul

