Sembrava quasi un duello d’altri tempi quello che si è verificato nel Bar Sebastian a Villanovafranca, dove un agricoltore 52enne e un impiegato 54enne si sono sfifati con in mano i coltelli, per poi dar luogo a una violenta lite.

I due rivali sono stati denunciati dai militari dell’Arma per tentate lesioni e porto abusivo di coltello. Alcuni avventori del locale hanno provato a intervenire, ma sono stati a loro volta aggrediti.

Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che la causa lite sia da ricercare in vecchi malumori legati agli atti persecutori commessi dall’agricoltore nei confronti della ex moglie del 54enne. Il 52enne è stato anche trovato in possesso di una mazza da baseball che nascondeva all’interno dell’auto, sequestrata successivamente dai carabinieri, che hanno anche ritirato a scopo preventivo una pistola legalmente detenuta in casa dall’impiegato.