“Dobbiamo essere orgogliosi del cammino fatto finora”. Così il coach Gianmarco Pozzecco celebra il passaggio agli ottavi di Champions della sua Dinamo. Sassari ha sbancato il Pavellò Nou Congost di Manresa, in Catalogna, battendo il Baxi 64 a 61, vendicando la sconfitta dell’andata e chiudendo il girone al secondo posto, con gli stessi punti di Ankara ma con una differenza canestri sfavorevole rispetto ai turchi.

Questo significa che il Banco di Sardegna agli ottavi, dove incontrerà una tra San Pablo Burgos, Nizhny Novgorod e Telekom Bonn, potrà giocarsi l’eventuale bella in casa. I biancoblu hanno avuto la meglio al termine di una partita equilibrata, giocata a ritmi alti e con una discreta intensità difensiva. Alla fine Sassari ha avuto la meglio e ha soddisfatto Pozzecco e i tantissimi supporter sassaresi che hanno seguito la squadra in trasferta.

“Mi spiace per Manresa, che non ha raggiunto la qualificazione agli ottavi, ma noi dovevamo giocare al massimo delle nostre possibilità per provare a centrare il primo posto”, commenta l’allenatore triestino della Dinamo. “Sono molto contento, abbiamo vinto undici partite su quattordici e siamo secondi solo per la differenza canestri con Ankara – dice il coach – e ho un grande staff, dopo la mia espulsione ho visto dalla tribuna i miei assistenti dirigere la squadra con energia e qualità, gli faccio i miei complimenti”.

Contento anche Curtis Jerrels, che ieri ha compiuto 33 anni. “Abbiamo fatto una buona partita, la difesa è stata la chiave – dice – abbiamo imparato dagli errori dopo le due sconfitte allo scadere”.