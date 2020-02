La signora Maria Rizzo, che ha compiuto 106 anni, ormai fa parte di quella ristretta élite di persone chiamate “ultracentenari”, alla quale sono ammessi soprattutto anziani di origini sarde. Sì, perchè Maria ha compiuto ben 106 anni, più di un secolo e per questa ragione alcuni giorni fa è stata accolta dal Sindaco di Alghero Mario Conoci a Porta Terra, insieme alla figlia e al genero.

La signora Rizzo, che è stata festeggiata dal primo cittadino con l’Assessore alle Cultura Marco Di Gangi e con il Consigliere Christian Mulas, vive ad Alghero da circa sei anni, da quando è rimasta vedova e si è trasferita dalla Toscana presso la figlia che risiede in città. Nonostante la carta d’identità, la Signora Maria non sente affatto il peso degli anni. Tre figli, tre nipoti, due dei quali risiedono in Toscana, si è ambientata splendidamente ad Alghero.

Da parte del Sindaco Mario Conoci ha ricevuto gli omaggi della città per celebrare questo importante momento.