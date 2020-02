L’App denominata “De Vizia Carbonia”, uno strumento tecnologico realizzato al fine di semplificare e migliorare il servizio della raccolta differenziata della gestione dei rifiuti nella nostra città, è finalmente scaricabile gratuitamente anche sui dispositivi iOS (iPhone e iPad). Il servizio, implementato dal Comune di Carbonia e dalla De Vizia, in collaborazione con la società di marketing Comunicare Lab Srls, è già attivo dal novembre 2018 per gli smartphone e i tablet Android e consente ai cittadini di consultare i calendari e gli orari relativi alla raccolta dei rifiuti nella propria abitazione, segnalare e fotografare eventuali rifiuti abbandonati, prenotare i ritiri a domicilio, ottenere informazioni sulle modalità e le regole per l’accesso all’Ecocentro, consultare l’Ecobolario.

“La nuova applicazione va incontro alle esigenze dei nostri cittadini, sempre più tecnologici e al passo con i tempi. Il servizio è veloce, dinamico e consente agli utenti, in qualunque ora della giornata e in qualsiasi luogo essi si trovino, di avere a portata di mano informazioni utili per la gestione dei rifiuti”, ha sottolineato il Sindaco Paola Massidda.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore all’Ambiente Gian Luca Lai per “l’aggiunta di un tassello mancante che consente una completa fruibilità di un’applicazione in grado di ridurre le distanze tra i cittadini e la De Vizia, rendendo maggiormente proattivo il cittadino e ancora più reattivo nelle risposte alle segnalazioni il Gestore del Servizio di Igiene Urbana. L’invito è sempre quello di installare ed utilizzare la nuova applicazione, anche segnalando eventuali difficoltà riscontrate nel suo utilizzo”.