“Non sono convinto che la Giunta regionale guidata da Christian Solinas durerà cinque anni, la vicenda della continuità territoriale aerea mi sembra che per loro rappresenti l’inizio della fine”. Lo ha dichiarato Massimo Zedda (Progressisti) a margine di una conferenza stampa sui nuovi progetti politici dei Progressisti.

“La Giunta – ha aggiunto – ha dimostrato incapacità nel momento in cui si governa una Regione complessa come la Sardegna”. Secondo Zedda, la discussione che verte sui voli agevolati da e per la Sardegna e la proroga del regime di continuità, che vede la scadenza il 16 aprile, rappresentano “il passaggio più stretto, quello che invece sarebbe dovuto essere più facile per lui che ha già gestito l’assessorato dei Trasporti”.