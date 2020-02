In vista del Referendum costituzionale che si svolgerà il 29 marzo 2020 in materia di riduzione del numero dei Parlamentari, la Prefettura di Cagliari ricorda che gli elettori italiani residenti all’estero potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza.

La normativa prevede anche che gli stessi elettori residenti fuori dal territorio nazionale possano, altresì, optare per votare in Italia. In quest’ultimo caso, gli interessati dovranno comunicare tale opzione all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza per posta o mediante consegna a mano entro il 10° giorno successivo alla data di indizione delle votazioni, cioè entro il prossimo 8 febbraio 2020. A tal fine potranno utilizzare il modello predisposto dal Ministero degli Affari Esteri che potrà comunque essere reperito presso i Consolati oppure in via informatica sul sito del proprio Ufficio consolare nonché al seguente indirizzo internet: CLICCA QUI.

Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto.