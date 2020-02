Arriva lo stop di Egas, l’ente di governo del servizio idrico della Sardegna, alla selezione per 33 addetti amministrativi avviata da Abbanoa.

Con una delibera, il Comitato istituzionale d’ambito dell’Egas, presieduto da Fabio Albieri e a cui attualmente sono attribuite le competenze in materia di controllo analogo del gestore idrico, ha apposto quella che viene definita una “osservazione bloccante” a seguito di alcuni rilievi riscontrati sulle procedure di reclutamento. In particolare viene contestata la previsione di una preselezione, annunciata a procedura aperta e non prevista prima della chiusura del termine per la presentazione delle domande.

Ora Abbanoa dovrà ripristinare “la legittimità delle procedure” per poter procedere alla selezione.