Il finanziamento di 200mila euro quale contributo all’acquisto di parrucche per le pazienti colpite da alopecia in seguito alla chemioterapia, è stato autorizzato oggi dalla Giunta regionale.

Sono state infatti approvate le linee di indirizzo per l’attuazione dell’articola 4, comma 21, della legge varata il 6 dicembre 2019. “In questo modo – spiega l’assessore della Sanità Mario Nieddu – la Regione dà un forte segnale di vicinanza a tutte le donne che lottano contro un tumore. Le cure chemioterapiche sono uno strumento irrinunciabile nella battaglia contro il cancro, ma l’alopecia è un effetto collaterale ancora molto temuto e per questo traumatico sotto il profilo psicologico”.

Il contributo aiuterà in modo particolare le pazienti con difficoltà economiche. L’importo massimo è di 150 euro a persona e le risorse sono state ripartire su base demografica tra le otto aree socio sanitarie dell’Isola. Sarà compito dell’Ats individuare le modalità di erogazione. In Sardegna, sebbene con 600 casi in meno rispetto all’anno precedente, nel 2019 sono stati 4.200 i nuovi casi di tumore riferibili a donne, 600 in meno rispetto all’anno precedente, per un totale di 2.000 pazienti sottoposte a cure chemioterapiche.