Tre persone arrestate, quasi 800 grammi di droga, tra hascisc e marijuana, sequestrati e una pistola illegale recuperata. È il bilancio del blitz condotto dai carabinieri della Stazione di San Bartolomeo nel quartiere Sant’Elia a Cagliari.

I militari hanno deciso di portare a termine una serie di controlli, anche alla luce degli ultimi episodi inquietanti avvenuti nel quartiere come i colpi di pistola esplosi contro due auto in sosta. Hanno perquisito un circolo privato, alcuni scantinati e le abitazioni di tre personaggi noti alle forze dell’ordine recuperando la droga e la pistola. Per i tre sono scattate le manette. I carabinieri hanno avviato ulteriori accertamenti sulla pistola, trovata nascosta in uno scantinato.