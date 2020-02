Tamponamento a catena questo pomeriggio sulla SS 131 dir, alle porte di Cagliari.

Coinvolte 3 macchine: una Ford Fiesta, guidata da un 36enne di Villaspeciosa, che arrivato al km 5.500 in direzione Sestu si è incolonnato agli altri veicoli in attesa ma è stato tamponato da una Fiat Panda, condotta da un 35enne di Cagliari. Anche la Panda è stata tamponata, stavolta da una Fiat Punto guidata da un 46enne residente a Cagliari, che lo sospingeva in avanti andando a tamponare a sua volta la ford fiesta.

Fortunatamente nessun ferito.