Troppi milioni stanziati dalla Giunta regionale per gli oratori delle confessioni cattoliche. Lo denuncia la capogruppo del Movimento Cinquestelle Desirè Manca, sottolineando come “da 5 milioni previsti dalla precedente Giunta, con un impegno di spesa datato 1 gennaio, i fondi siano passati inspiegabilmente a 12”.

Oltretutto, continua Manca, “nelle intenzioni della Giunta Solinas queste risorse aggiuntive dovevano essere destinate anche ad altre confessioni religiose, delle quali però, nella determina, non c’è traccia”.

I fondi, spiega, “vengono indirizzati in larghissima misura, per un importo pari a circa 9 milioni di euro, alla realizzazione di oratori in diversi Comuni della Sardegna: Ales, Terralba, Alghero, Bosa, Sassari, Ozieri, Tempio, Oristano, Lanusei e Iglesias”. Da qui la domanda: “Le risorse già impegnate non erano sufficienti? Non ci sono altri problemi in Sardegna che meriterebbero di essere risolti con stanziamenti milionari?”.