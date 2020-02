A quattro anni aiutava la madre di 24 anni e la nonna paterna di 38 a nascondere la droga che avevano in casa. Durante una perquisizione i carabinieri del comando provinciale di Catania hanno trovato il bambino con una busta di marijuana alla ricerca di un posto dove non farla trovare loro. Alla scena hanno assistito i suoi due fratelli più piccoli, di 2 e 3 anni. Una delle due donne prima dell’irruzione dei militari dell’Arma si era liberata di un chilo di marijuana lanciando due buste di plastica dal balcone di casa, che sono state raccolte dagli investigatori intervenuti. Nell’abitazione è stata poi trovata altra droga nell’armadio della camera da letto ed in quello della stanza dei bambini. Complessivamente i carabinieri hanno sequestrato oltre cinque chili di marijuana e tre di hashish. La 24enne madre dei tre fratellini e la suocera 38enne della donna sono state condotte in carcere. I bambini, su disposizione della Procura per i minorenni di Catania, sono stati affidati ai nonni materni.