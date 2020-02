È stato individuato l’automobilista pirata che la notte tra il 28 e il 29 gennaio scorso ha travolto e ucciso con l’auto Clementina Spalma, 49 anni, mentre camminava lungo viale Marconi, tra Cagliari e Quartu Sant’Elena.

Gli agenti della polizia municipale da giorni stavano cercando di rintracciare il veicolo che aveva urtato la 49enne scaraventandola sull’asfalto. Un lavoro non facile, visto che le immagini delle telecamere di viale Marconi, all’altezza dell’intersezione Is Pontis Paris, avevano ripreso numerosi veicoli, ma nessuno in maniera nitida. Sono scattati ulteriori accertamenti su alcune tracce e frammenti di carrozzeria trovati sull’asfalto. Proprio questo lavoro minuzioso ha consentito di individuare prima il veicolo e poi il conducente. Nei suoi confronti potrebbero scattare provvedimenti.

Le indagini sono state coordinate dal pm, Daniele Caria, che ha aperto una inchiesta per omicidio stradale. La polizia municipale ha convocato per le 15 nella sede del comando in via Crespellani, una conferenza stampa per illustrare gli sviluppi delle indagini.