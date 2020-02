“In questo momento non possiamo confermare di aver ricevuto una richiesta ufficiale di convalida dello schema di obbligo di servizio pubblico da parte dell’Italia. Il dialogo è in corso, ma non siamo a conoscenza di un incontro che si svolgerà qui la prossima settimana”.

Così risponde il portavoce della Commissione Ue che si occupa di trasporti, a chi gli chiede chiarimenti sulle trattative con le autorità italiane per il nuovo bando per la continuità territoriale aerea Sardegna-Penisola. “La Commissione supporta l’aiuto a migliorare i collegamenti delle isole attraverso il Pso (oneri di servizio pubblico, ndr), quando necessario”, ha sottolineato il portavoce. “In questo momento stiamo dialogando con le autorità italiane su questo tema. Ed è fondamentale che le autorità italiane organizzino il Pso in conformità con le norme Ue – ha chiarito – in modo da garantire servizi stabili ai residenti della Sardegna”.