Cabras, riportata a Is Arutas la sabbia rubata

Is Arutas, una delle spiagge più frequentate e conosciute della Sardegna, dopo qualche mese rivede i suoi 500 chili di sabbia rubata.

Gran parte del bottino, che turisti e non hanno tentato invano di portarsi a casa come souvenir, oggi è stato riportato nella spiaggia di Cabras, in provincia di Oristano. Il restante sarebbe frutto di restituzioni volontarie di ladri pentiti e di sequestri operati dai locali organi di controllo.

Un aiuto fondamentale è stato dato dal Sindaco del comune di Cabras e dal Direttore dell’AMP Sinis Mal di Ventre.