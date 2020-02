Nuovi interventi di Abbanoa, questa volta nel nord Sardegna. L’azienda si occuperà di sostituire i vecchi contatori nei comuni di Alghero e Porto Torres; i lavori risultano interessare circa 5mila utenze.

“Oltre i dieci anni tende a sotto-registrare i consumi, con un valore di errore sempre crescente nel tempo, che si può stimare in circa il 10 per cento dei consumi giornalieri di un’utenza domestica”, spiega il gestore dei servizi idrici.

L’azienda informa anche che, nel caso i clienti non dovessero trovarsi in casa quando i tecnici si presenteranno, sarà lasciata una comunicazione contenente la matricola e la lettura del contatore sostituito, del quale gli operatori eseguiranno anche la rilevazione fotografica per evitare eventuali future contestazioni.