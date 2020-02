Il deputato della Lega ed ex coordinatore del Carroccio in Sardegna, Eugenio Zoffili, attacca duramente l’ex sindaco di Cagliari Massimo Zedda: “Zedda si comporta come una sardina e sceglie la strada della polemica miope con la richiesta di dimissioni del nostro assessore regionale ai Trasporti Giorgio Todde”.

“Ho nuovamente incontrato Todde a Roma questa settimana per fare il punto con il governatore Solinas e i nostri uomini sull’Isola, sta lavorando minuto per minuto e con grande impegno per risolvere la questione” prosegue Zoffili, che giudica il comportamento di Zedda “irresponsabile e non certo di aiuto alla Sardegna in questa fase delicata di trattative per il futuro dei suoi trasporti”.

“La Lega è al lavoro anche sul piano più politico con un team del partito dedicato alla problematica ereditata dalla sinistra e composto da parlamentari, tecnici e esperti del settore tra cui l’ex vice ministro Edoardo Rixi”, sottolinea il deputato a proposito della continuità aerea.