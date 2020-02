Una donna di 89 anni è stata trovata morta, avvolta in una coperta elettrica, nel suo appartamento in via del Guarlone a Firenze.

L’anziana viveva da sola e questa mattina intorno alle 8, un’amica di famiglia che era andata a trovarla ha notato del fumo provenire dall’abitazione ed ha avvisato i familiari.

Giunti sul posto sia i vigili del fuoco che i carabinieri, per l’anziana donna ormai non c’era più nulla da fare.