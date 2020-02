Al via il Cis Cagliari, lo comunica in un tweet il Presidente del Consiglio dei ministri.

“Avviato oggi a Palazzo Chigi il Cis Cagliari, investimenti e interventi strategici per il territorio. Dopo Molise e Capitanata, continua l’attenzione del Governo per lo sviluppo delle aree più svantaggiate del Sud – scrive Conte, che ricorda anche – martedì nuovo appuntamento con il Tavolo per il Cis Basilicata”.