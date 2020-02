Intervento della squadra di pronto intervento “7A” dei Vigili del fuoco di Sanluri, a seguito di segnalazioni pervenute alla sala 115 questa mattina intorno alle 7:10 in via Nazionale nel comune di Serrenti, per un principio d’incendio che si è sviluppato all’interno di un supermercato.

Gli operatori dei Vvf all’arrivo sul posto hanno provveduto a localizzare e spegnere il rogo che si è sviluppato da un da un banco freezer dei surgelati, provvedendo anche alla messa in sicurezza dell’area.

Un dipendente dell’attività e rimasto lievemente ferito prima dell’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco, nel tentativo di evitare maggiori danni, ed è stato affidato al personale sanitario invitato dal servizio di emergenza del 118.

Le cause del l’incendio sono in fase di accertamento, ma secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un problema elettrico.