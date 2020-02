Notte di sangue sulle strade, che conta ben due incidenti mortali.

Il primo si è verificato intorno all’una del mattino, ad Albiano Magra, frazione del comune di Aulla (Massa Carrara). Cinque ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 20 anni, a bordo di un’Alfa Romeo Mito, sono finiti contro un muro.

I Vigili del fuoco hanno estratto i giovani dal veicolo, ma per due di essi non c’è stato niente da fare.

Il secondo sinistro, risalente alle 6:30 di questa mattina, ha visto coinvolti una bisarca (autocarro a due piani per il trasporto di autoveicoli NdR) e un’auto con a bordo tre persone. Lo scontro, verificatosi alle porte di Roma, all’altezza del chilometro 25 di via Casilina a Colonna, è stato fatale per due dei tre passeggeri dell’automobile.