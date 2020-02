Auto fuori strada lungo la strada provinciale 4, all’altezza di San Sperate: un giovane è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

La dinamica non è ancora stata del tutto chiarita, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che si stanno occupando dei rilievi. Il giovane alla guida di una Fiat Punto, per cause non ancora accertate, ha perso il controllo della vettura che dopo una violenta sbandata è finita fuori strada, ribaltandosi.

Alcuni automobilisti che si trovavano nella zona si sono accorti dell’incidente e hanno fatto scattare l’allarme Sul posto sono arrivati gli agenti della Polstrada e un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale.