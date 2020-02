Incendio in un’abitazione, a Oristano.

Intorno alle 16, in via Sorgono, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere alcune fiamme partite da un impianto di condizionamento centralizzato.

Gli operatori hanno evitato che alcune bottiglie di GPL, coinvolte nell’incendio, potessero esplodere creando ulteriori danni, salvaguardando così l’abitazione e mettendo in completa sicurezza l’area.

Non risultano persone coinvolte.