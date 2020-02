Nella notte diversi sono stati gli incendi nel territorio di Cagliari, i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi di una scuola tra via Toti e via degli Stendardi nel quartiere di Pirri dove una squadra ha operato per spegnere un incendio.

A seguire un nuovo intervento in via Sanna sempre a Pirri per un’incendio che ha coinvolto dei rifiuti e masserizie dove le fiamme si sono propagate anche ad una cabina Enel.

Un’altro incendio di rifiuti e’ stato domato in via Doberdo’ a Cagliari rischiando di coinvolgere anche delle autovetture in sosta.