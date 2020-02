Il presidente della Regione domani volerà a Bruxelles per la tre giorni di lavori del Comitato delle Regioni, ma l’obiettivo numero uno prendere una decisione definitiva sulla continuità territoriale aerea. Nei giorni scorsi non sono mancate le polemiche con la Commissione Ue (che non sapeva di un eventuale incontro con Solinas), con il governo e, in Sardegna, con le forze dell’opposizione.

Infatti, da quanto si evince, l’Europa ha considerato gli incontri con la Regione e il governo italiano nel merito del dossier aerei come “informali”.

Due giorni fa, comunque, il governatore ha attaccato proprio il governo, dal quale si attende ora “una più marcata ed evidente lealtà istituzionale. Deve percepire il tema della continuità aerea come una necessità nazionale, non come un problema dei sardi, come una battaglia di tutti gli italiani”.

E il Pd attacca: “Ora che è stato smascherato il suo grande bluff, Solinas la butta in rissa col governo – dice il consigliere regionale del Pd Giuseppe Meloni – la verità è che chi ha affossato la continuità aerea ha un nome e un cognome: Christian Solinas”. Lo ha fatto, sostiene “con la decisione, assunta appena eletto nello scorso mese di aprile, di revocare il bando che ha ereditato dalla precedente Giunta regionale”.

Giuseppe Meloni domani verrà ricevuto dalla ministra dei Trasporti Paola De Micheli.