La nostra regione, così come l’Italia, in questo avvio di settimana risente di un flusso di correnti oceaniche piuttosto vivace. Il vento ha registrato un rapido rinforzo, si tratta di venti occidentali alimentati da una vera e propria tempesta nord atlantica che sta imperversando sull’Europa occidentale.

Il quadro meteo climatico settimanale sarà condizionato dal vento e dalla variabilità, difatti abbiamo annuvolamenti più o meno consistenti che coinvolgono i settori ovest e le zone interne esposte a occidente. Si tratta di nubi innocue, che non causano fenomeni di rilievo se non qualche isolato piovasco orografico.

Il vento sarà forte oggi e martedì, poi avremo una temporanea attenuazione in attesa di un nuovo rinforzo sul finire della settimana. A livello termico stiamo registrando temperature autunnali, non certo invernali. Temperature che continueranno a mantenersi superiori alle medie stagionali anche nei prossimi giorni. Continuerà la carenza di neve sulle nostre montagne e in tal senso non s’intravedono novità sostanziali almeno sino a metà mese.

In collaborazione con Meteo Sardegna