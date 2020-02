Questa mattina, in occasione della ricorrenza del “Giorno del Ricordo” in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale, si è tenuta presso la Sala Consiliare di Palazzo Regio, una solenne cerimonia per soffermarsi a ricordare quei tragici eventi.

L’iniziativa, promossa dalla Prefettura e alle Istituzioni regionali e locali, si è svolta alla presenza delle Autorità civili e militari della provincia e con la partecipazione attiva di una folta rappresentanza di studenti degli Istituti Secondari che, con i loro contributi, hanno arricchito di contenuti la ricorrenza.

La cerimonia è iniziata con gli interventi del Prefetto Bruno Corda, del Sindaco del Comune di Cagliari Paolo Truzzu, del Vice Presidente della Regione Sardegna Alessandra Zedda e del Rettore dell’Università degli Studi di Calgiari Maria Del Zompo, che hanno sottolineato come simili giornate servano al Paese per coltivare la memoria e non dimenticare le sofferenze subite dal popolo italiano, mantenendone saldo il ricordo.

E’ stato anche posto l’accento sull’importanza della partecipazione delle giovani generazioni nella realizzazione di simili eventi commemorativi, perché occasioni come quella del “Giorno del ricordo” devono costituire per loro motivo di comprensione e riflessione, perché abbiano consapevolezza di quanto accaduto.

Sul dramma delle foibe, che ha coinvolto molte famiglie italiane che hanno subito la perdita dei propri cari e che hanno dovuto fare la dolorosa scelta di abbandonare le loro terre e le loro case, Giuliano Lodes, dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, ha portato la propria testimonianza condividendo i ricordi di quella dolorosa esperienza.

La manifestazione è quindi proseguita con l’esecuzione di alcuni brani musicali da parte degli allievi della Scuola Secondaria “ D. Alighieri” di Selargius. All’incontro hanno partecipato anche gli studenti dell’Istituto Professionale “A. Gramsci” di Monserrato e un rappresentante della Consulta studentesca.