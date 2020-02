A sostituire Alberto Scanu, che ha dato le dimissioni in seguito al suo coinvolgimento nell’inchiesta della Procura di Cagliari per bancarotta, è stato nominato come amministratore delegato della Sogaer Renato Branca.

La nomina è arrivata oggi dal Consiglio di amministrazione. Il presidente della Camera di Commercio di Cagliari, Maurizio De Pascale, ha spiegato i motivi per i quali sia stato scelto Branca, in virtù delle sue capacità professionali e dell’ampia esperienza maturata nel settore aeroportuale.

“Siamo molto soddisfatti di affidare la guida del primo aeroporto della Sardegna al nostro attuale Accountable Manager e Chief Operating Officer Renato Branca”, ha invece dichiarato il presidente di Sogaer Gabor Pinna.

“La comprovata esperienza nell’industria del trasporto aereo, in particolare in ruoli operativi complessi e di primaria importanza, sia in compagnia aerea, sia in società di handling e di gestione aeroportuale – ha detto ancora Pinna – gli garantiranno tutti gli strumenti e la conoscenza necessari a ricoprire al meglio il suo nuovo incarico di amministratore delegato e affrontare con determinazione l’importante fase di crescita e sviluppo dell’aeroporto in cui è impegnata l’intera SOGAER. A lui va tutto il nostro supporto e i nostri migliori auspici”.

Branca resterà in carica fino all’approvazione del bilancio consuntivo 2019, come gli altri membri dell’organo collegiale nominato dall’Assemblea dei soci nel luglio 2019.