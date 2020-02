Una data da non perdere per gli amanti dell’arternative rock. A La Cueva Rock si esibiranno i Mondo Generator. Il gruppo musicale statunitense, formato dall’ex bassista di Kyuss e Queens of the Stone Age Nick Oliveri, si esibirà il 14 febbraio.

Ad apire ci saranno i locals The Blacktones e gli X-Nipples.

Per informazioni:

Fuck It, il nuovo album

I Mondo Generator sono in tour con un nuovo album, Fuck It, in uscita il 21 febbraio, a otto anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio della band, “Hell Comes To Your Heart”.

Dopo un primo singolo apripista, “When Death Comes“, Nick Oliveri e soci hanno condiviso un secondo assaggio dell’album, il brano “Turboner”.

Le date in Italia

Oltre il concerto a La Cueva Rock del 14 febbraio, la band ha anche annunciato quattro date live in Italia, previste sempre per questo mese:

15/02: Parma – Splinter

16/02: Cecina – Spazio Live Ritmi

17/02: Torino – Blah Blah

18/02: Erba – Centrale Rock

Track list nuovo album

1. Nowhere Man

2. Up Against The Void

3. Kyuss Dies!

4. Turboner

5. Fuck It

6. When Death Comes

7. Listening To The Daze

8. Silver Tequila/666 Miles Away

9. S.V.E.T.L.A.N.A.S.

10. There’s Nothing Wrong

11. Death Van Trip

12. It’s You I Don’t Believe

13. Option Four

14. Disease With No Control (CD bonus track)