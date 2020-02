Tini in concerto in Italia nel 2020: ecco le date

La popstar internazionale Tini ha annunciato le date per il suo prossimo tour europeo.

L’annuncio arriva sulla scia della sua collaborazione con Lalo Ebratt, con il brano “Fresa” che ha già accumulato oltre 26 milioni di visualizzazioni su YouTube in poche settimane dall’uscita.

Il suo Quiero Volver tour di 13 date parte da Milano il 20 febbraio e si chiude il 10 marzo a Bruxelles.

Questo tour di Tini arriva dopo il grande successo dei suoi singoli “22” featuring Greeicy, “Sad Song” featuring Alesso, “Oye” con Sebastián Yatra e la smash hit “Fresa.” Tini si è dimostrata una forza inarrestabile in America Latina e in tutto il mondo, emozionando i suoi fans on the road. Questo suo nuovo tour è destinato ad attrarre nuovamente molto pubblico in ogni città.

Tini irrompe nella scena musicale nel 2016 con l’omonimo album di debutto Tini, e raggiunge oltre 2 miliardi di streams audio e video. In contemporanea all’uscita del suo secondo album Quiero Volver del 2018, Tini canta anche, insieme a Flo Rida, nel remix di “La Cintura” di Alvaro Soler, canzone che hanno poi eseguito live al Latin American Music Awards. Ha partecipato anche, insieme a Greeicy, al remix di “Lo Malo” di Aitana e Ana Guerra, cosi come in “Wild” di Jonas Blue con Chelcee Grimes e Jhay Cortez. Ha fatto il giudice al programma “La Voz” (The Voice Argentina) e proseguito la sua partnership con Pantene. Tini vanta un impressionante numero di followers (oltre 12 milioni) sui social e ha guadagnato la copertina di riviste internazionali, tra cui ma non solo, Cosmopolitan, Vogue, Billboard e Elle. Tini continuerà il suo tour e a fare nuova musica per tutto il 2019/2020.