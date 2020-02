Il Jazz italiano quello raffinato sarà di scena al Bflat di Via del Pozzetto, venerdì 14 febbraio alle ore 22 salirà sul palcoscenicola cantante e pianista Francesca Tandoi accompagnata dal suo quartetto. Il Jazz italiano quello raffinato sarà di scena al Bflat di Via del Pozzetto, venerdì 14 febbraio alle ore 22 salirà sul palcoscenicola cantante e pianistaaccompagnata dal suo quartetto.

Inizia giovanissima, a Roma, la sua vita artistica. All’età di otto anni intraprende lo studio del pianoforte classico e già adolescente inizia a sviluppare un interesse per il jazz, diventando una grande fan di Oscar Peterson ed altri virtuosi pianisti swing della sua generazione.

Ha frequentato i seminari tenuti da Barry Harris, Mulgrew Miller, Brad Mehldau.Nel 2009 si trasferisce in Olanda dove nel 2013 si diploma con menzione speciale al Royal Conservatory of The Hague.Nel 2015 conclude i suoi studi accademici conseguendo un Master diploma al conservatorio Codarts di Rotterdam.Grazie alla sua riconosciuta bravura, si inserisce da subito nel panorama jazzistico nord europeo collaborando con alcuni fra i più grandi artisti olandesi ed internazionali.

In Olanda ha la possibilità di partecipare a numerosi jazz festivals alcuni fra tutti il “North Sea Jazz Festival”, il “Bosendorfer Gala”, “Jazz Festivals in Breda”, Maastricht, Amerfoort. Sarà accompagnata da Daniele Cordisco alla chitarra, Daniele Sorrentino, contrabbasso e Giovanni Campanella alla batteria.