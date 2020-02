San Valentino di lotta in piazza per gli aderenti a Fridays for future, che saranno in corteo a Cagliari per dire No alla metanizzazione della Sardegna.

L”appuntamento è fissato alle 9 in piazza del Carmine e il motto, in onore al santo degli innamorati, è “fate l’amore, non la Co2”.

“Abbiamo scelto di manifestare il giorno di San Valentino – dicono gli ecologisti – perché non c’è atto di amore più grande di quello di lottare per difendere il proprio futuro e la propria terra”. Il ragionamento è sempre lo stesso: per Fff l’assenza del metano in Sardegna non è un peso, ma un’occasione per puntare direttamente sulle rinnovabili. “Si può investire – spiegano gli ambientalisti – sulla ricerca e sulla produzione di energia con sistemi alternativi creando risparmio e posti di lavoro. Ed evitando i costi di smaltimento del sistema”.