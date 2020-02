I Cobas venerdì 14 febbraioo saranno in piazza per protestare contro il decreto scuola – spiegano i Cobas – ammazza precari, contro il taglio degli organici delle scuole.

C’è anche il caso di Andrea Scano, il maestro ed ex consigliere comunale punito a più riprese per il rifiuto di utilizzo del registro elettronico. I Cobas chiedono anche il rientro a casa dei docenti “dispersi” e il potenziamento degli organici. che riguarda il mondo della scuola.

L’appuntamento è previsto per le 10 in piazza Galilei a Cagliari davanti all’Ufficio scolastico regionale e alle 10 in corso Angioy a Sassari davanti all’Ufficio scolastico provinciale.