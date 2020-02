Prenderà il via il 20 marzo da Padova “XXX The Best Tour”, la nuova tournée dei Punkreas che porterà Cippa (voce), Paletta (basso), Noyse (chitarra), Endriù (chitarra) e Gagno (batteria) sui palchi di club e festival italiani, e che durerà per tutta l’estate.

Un annuncio che arriva all’indomani dello straordinario concerto evento all’Alcatraz di Milano, dove la band ha festeggiato i 30 anni di attività insieme a grandi ospiti e davanti a 3000 persone. Un successo senza precedenti che ha confermato l’entusiasmo del pubblico, che negli anni ha alimentato e sostenuto il sogno Punkreas nutrendosene e nutrendolo allo stesso tempo, e l’ottimo stato di salute del punk-rock.

Queste le prime date confermate: 20 marzo Padova (Cso Pedro), 28 marzo Cesena (Vidia Club), 3 aprile Roma (Largo Venue), 18 aprile Posada – NU (Piazza Rockefeller), 25 aprile Corneliano d’Alba – CN (Cinema Vekkio).

I live ripercorreranno la storia dei Punkreas – dalle origini fino a “Sono vivo”, l’ultimo singolo prodotto da Tommaso Colliva e contenuto nel recente best of , snodandosi su due momenti scenografici e musicali: “Paranoia Domestica”, con le canzoni del millennio scorso (dei primi dischi tra gli anni ’90 e ’93, Paranoia e Potere, Elettrodomestico) e “Pelle Ruvida”, con i brani dal 2000, (Pelle, Falso, Quello che Sei, Futuro Imperfetto, Noblesse Oblige, il Lato Ruvido, Inequilibrio Instabile). In scaletta non mancheranno i brani più amati che hanno reso i Punkreas un baluardo della scena punk-rock italiana, come “Aca’ Toro”, “La canzone del bosco”, “Canapa”, “Tutti in pista”, “Il vicino” e molti altri.

10 album in studio all’attivo, 3 decenni di infaticabile attività live con migliaia di concerti in tutta Italia, il 29 novembre 2019 i Punkreas hanno pubblicato per Universal Music “XXX – 1989-2019: The Best”, che raccoglie i loro brani più significativi, dagli esordi di United Rumors Of Punkreas alle più recenti prove di Inequilibrio Instabile, attraverso 33 tracce e due brani inediti: una versione di “Aca’ Toro” feat. Ska-P e un nuovo singolo, “Sono Vivo”, prodotto da Tommaso Colliva (più volte nominato e vincitore di Grammy Award). XXX è disponibile in 2CD, 3LP, digital downolad e streaming.