Il Comune di Carbonia informa, tramite comunicato stampa, che, al fine di riparare una perdita verificatasi su una condotta idrica situata in via delle Magnolie, è prevista, in data odierna, una temporanea interruzione dell’erogazione dell’acqua nelle abitazioni di Carbonia 2 e della lottizzazione Rucci.

Sarà cura di Abbonoa limitare il più possibile i tempi dell’interruzione idrica.