Stava viaggiando in auto tra Trinità d’Agultu e Vignola, ma alla vista dei carabinieri impegnati in un posto di blocco, la sua guida si è fatta incerta ed ha insospettito i militari che lo hanno fermato.

E’ stato trovato in possesso di alcune dosi di eroina e a quel punto i controlli si sono estesi all’abitazione dove sono stati scoperti e sequestrati due chili di marijuana pronti per essere venduti e tutto il materiale necessario per il peso e il confezionamento.

L’uomo noto alle forze dell’ordine, ozierese di 37 anni è stato arrestato e accompagnato al carcere di Nuchis. Il giudice del tribunale di Tempio ha convalidato l’arresto e gli ha concesso i domiciliari.