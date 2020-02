Pericolo scampato, ora è ufficiale: i coniugi olbiesi per i quali si temeva avessero contratto l’influenza cinese durante una crociera, sono negativi al coronavirus, come accertato dagli ultimi test eseguiti.

A comunicarlo è l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu: “Si esclude senza dubbio e in via definitiva che si tratti di un’infezione da coronavirus. Il sospetto era minimo per il quadro generale che si è presentato sin dall’inizio, Il sistema regionale dell’emergenza ha comunque funzionato in maniera efficiente, abbiamo attivato l’Unità di crisi e applicato i protocolli immediatamente, garantendo la sicurezza dei cittadini e delle persone per le quali era scattata l’emergenza. Questo ci ha permesso di avere risultati e risposte certe sotto il profilo scientifico”.