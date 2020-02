Da quasi un mese non mangiavano e avevano interrotto l’assunzione dei farmaci salvavita: parliamo di Francesco Doneddu, presidente dell’associazione “Amici del cuore”, di 77 anni e Giorgio Micheli, di 92, che per settimane hanno portato avanti una dura protesta pacifica all’interno dell’ospedale di Lanusei per proteggere il diritto alla salute, ma oggi sono crollati.

I due uomini sono stati trasportati d’urgenza in terapia intensiva, nel reparto di Cardiologia, dove sono stati curati, anche se contro la loro stessa volontà, ma i medici del nosocomio non se la sarebbero sentita di lasciarli in quelle condizioni senza intervenire: “Se volete denunciateci”, avrebbero detto i dottori.

La riunione del Comitato di valutazione nell’assessorato alla Sanità sarebbe stata prorogata a venerdì 14 febbraio: dal vertice, ricordiamo, dipende l’accreditamento e la successiva apertura del reparto di Emodinamica, oggetto della protesta.