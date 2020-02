Gabriella Murgia replica alle accuse di immobilismo che il gruppo dei Progressisti le ha lanciato nei giorni scorsi e dichiara: “L’assessorato all’Agricoltura è al lavoro da subito per attivare il Piano straordinario per il disbrigo delle pratiche agricole previsto dalla approvata in Consiglio regionale. In attesa della definizione del piano, Argea dovrà trasferire a Laore, a fini istruttori, le pratiche relative agli aiuti regionali”.

Nel frattempo Laore sarà costretta, da una nuova delibera, a farsi carico delle pratiche inerenti a diversi interventi finanziati con risorse regionali, tra cui: sostegno delle imprese del comparto ovino e caprino, valorizzazione della filiera del grano duro, aiuti in conto interessi alle Pmi per prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio.

“Una volta definito il piano straordinario, l’attività di smaltimento delle pratiche sarà prioritaria per Argea e Laore – sottolinea Murgia – è stata anche predisposta una bozza di delibera, di concerto con l’assessorato degli Affari generali, per l’istituzione dell’Unità di progetto, come stabilito dalla legge. Il documento è stato trasmesso alle organizzazioni sindacali per la necessaria concertazione, in vista di un incontro previsto per domani 12 febbraio, per poi essere portato in approvazione nella prima seduta utile della Giunta regionale”.