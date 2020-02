Le gare dei campionati regionali invernali Master, appuntamento tanto atteso da centinaia di appassionati in tutta Sardegna, sono salve: gli operai del Comune di Cagliari sono al lavoro per riparare velocemente i danni provocati alla piscina dal forte vento che ha sferzato l’isola nei giorni scorsi.

L’agonismo non sarà però l’unico a beneficiare dell’arduo lavoro che stanno compiendo le squadre del comune: anche gli studenti disabili del Pertini potranno presto tornare in acqua il martedì e il venerdì per il progetto Pertinentemente.

“Ringrazio l’amministrazione comunale di Cagliari, perché ha preso di petto l’imprevisto causato dal maltempo consentendoci di non adottare provvedimenti tampone che sicuramente avrebbero seminato malcontento tra i nostri appassionati. Ora ci godiamo i campionati regionali master nella loro location ideale, con la soddisfazione di vedere nuovamente sorridenti anche pallanuotisti e artefici dell’attività giovanile”, afferma Danilo Russu, presidente del comitato isolano Fin.