Un olbiese di 50 anni, S.F. è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Cagliari per aver istituito, all’interno di un locale in pieno centro a Cagliari, una discoteca illegale.

Infatti, dopo aver ricevuto un esposto nel mese di ottobre da parte di una cittadina che lamentava il troppo rumore e la musica altissima proveniente dal locale, la Polizia, insieme all’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente, ha iniziato a effettuare i rilievi fonometrici sulle emissioni sonore durante le ore notturne, confermando quando denunciato dalla cittadina.

Al momento poi del controllo amministrativo del locale, si è scoperto non solo che era privo sia del necessario certificato di prevenzione incendi che dell’autorizzazione allo svolgimento di attività, ma che era stato adibito a discoteca, illegalmente, e che vi erano 180 persone, quando il massimo consentito è di 149. Da non tralasciare le norme di sicurezza, praticamente inesistenti (3 su 7 estintori non erano conformi e le uscite di sicurezza ostruite).