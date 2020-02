Il 18 Febbraio 2020 a Cagliari si celebra in un evento unico nel suo genere uno dei vitigni più importanti del panorama enologico internazionale: il Vermentino.

Un’intera serata dedicata agli assaggi, in un viaggio sensoriale alla scoperta delle ricchezze e delle diversità dei vini ottenuti da questo vitigno provenienti da Sardegna, Toscana, Liguria, Lazio e Umbria, Francia e Corsica, Australia e Sud Africa e ancora dalla California e dall’Oregon (USA).

Teatro della manifestazione la Sala Officine de “Sa Manifattura” di Cagliari dove potrete degustare liberamente tutti i vini presenti alla 1ª edizione del Concorso Enologico Internazionale “Vermentino“.

Previste durante la giornata (17.45 già al completo e 18.45) due esclusive Masterclass di degustazione dedicate al vermentino guidate da esperti di fama internazionale del calibro di: Kevin Gagnon giornalista Snarkywine e Vinum (la principale rivista vinicola europea in lingua tedesca), Claudia Marinelli giornalista e degustatrice per la Guida di Slow Wine, per la sezione Sardegna, e giudice in diversi concorsi internazionali, Fabien Lainé wine blogger considerato come uno dei top wine influencer al mondo, Angelo Concas uno dei più apprezzati divulgatori italiani, giornalista e critico enogastronomico e direttore Responsabile di Epulae News testata giornalistica di Food e Wine, Matthew Horkey, giornalista americano, autore di diversi libri e fondatore del blog Exotic Wine Travel infine Paul Caputo, scrittore, giudice e critico di vini, ambasciatore della Vinitaly International Academy e fresco vincitore del Millesima Blog Awards 2020 nella categoria Wine Reporter Awards.

Appuntamento fissato, quindi, per il 18 Febbraio 2020 a “Sa Manifattura” di Cagliari in Viale Regina Margherita 33, dalle ore 20.30.