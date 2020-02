Hanno deciso che non saranno presenti, i consorzi di tutela del latte, alla riunione del tavolo ovi-caprino di giovedì prossimo a Cagliari convocato dall’assessora dell’Agricoltura Gabriella Murgia.

Il tema della convocazione parlerà dell’incontro del 26 febbraio avvenuto lo scorso anno in Prefettura a Sassari, che aveva avuto come argomento il prezzo del latte. I Consorzi però, ribadiscono i loro compiti: tutela, vigilanza e promozione dei prodotti sì, mentre occuparsi del prezzo del latte assolutamente no.

“Un principio, questo, sancito e ribadito anche dall’Antitrust, che con i suoi pronunciamenti è stato estremamente chiaro in proposito: i Consorzi non possono occuparsi di prezzo del latte”, spiegano in una nota i presidenti dei tre Consorzi, Salvatore Palitta, Antonello Argiolas e Antonio Maria Sedda, che hanno già comunicato all’esponente della Giunta che non potranno essere presenti, spiegandone le ragioni. Allo stesso tempo, i Consorzi ribadiscono la loro “totale disponibilità a confrontarsi con l’assessore su tutte le tematiche che riguardano la valorizzazione e la promozione delle Dop casearie della Sardegna”.