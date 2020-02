Numerose dimostrazioni di solidarietà sono giunte questa mattina in sostegno dei lavoratori di Air Italy, dopo la notizia choc di ieri che vede gli azionisti mettere l’azienda in liquidazione.

Si mobilita non solo la politica nazionale e i sindacati, ma anche il sindaco della città che ospita la compagnia aerea, Olbia. “Faremo di tutto per evitare che la situazione si concluda nel modo prospettato oggi e non vi lasceremo mai soli”, scrive il sindaco olbiese, Settimo Nizzi, in una lettera indirizzata proprio ai lavoratori di Air Italy, sul cui futuro regna la più totale incertezza. “Appena appresa la notizia abbiamo sollecitato la convocazione di un tavolo di concertazione politico alla Regione Sardegna e pregato il ministero dei Trasporti di intervenire per scongiurare questa catastrofe”.

Anche il Partito Democratico si mostra vicino ai lavoratori, che questa mattina hanno inviato un’interrogazione urgente, primo firmatario il deputato Gavino Manca, insieme a Romina Mura, Andrea Frailis, Davide Gariglio e Luciano Pizzetti. “Il governo deve scongiurare il disastro economico provocato dalla liquidazione di Air Italy nel settore dei trasporti”.

“È necessario impedire la perdita di oltre mille posti di lavoro e garantire il trasporto a un’isola già in difficoltà per i ritardi sulla continuità territoriale di imminente scadenza”. Secondo i dem, “è grave che a pagare il prezzo di questa situazione siano soprattutto i dipendenti della compagnia e tutti i sardi che vedono ulteriormente complicarsi il quadro dei trasporti”.

“Si sospenda la procedura di liquidazione volontaria” chiede il segretario generale della Cgil Sardegna, Michele Carrus. Secondo lui il caso Air Italy è “frutto di gravi responsabilità aziendali e una generalizzata sottovalutazione della politica”.

Per il leader regionale della Cgil “va convocato un tavolo istituzionale per salvare la compagnia” ed è “indispensabile salvare l’azienda, patrimonio collettivo per tutta l’isola, oltre che per i lavoratori”.

Una volta scongiurata la liquidazione, insiste Carrus, “occorre trovare soggetti interessati a rilevare la quota maggioritaria della compagnia per il progetto industriale che Qatar Airways ha detto di voler sostenere”. La Cgil non esclude che il progetto possa “impegnare anche soggetti pubblici”.

“Le Regioni Sardegna e Lombardia potrebbero concorrere a un progetto industriale partecipativo in una joint venture di soggetti pubblici e privati, con prospettive di collaborazione anche con Alitalia, che cerca partners”. Poi però Carrus rimarca “le gravissime responsabilità politiche e l’assenza di iniziativa del governo e della Regione”. Sollecitate più volte dal sindacato a fare chiarezza sugli orientamenti del vettore, “non hanno risposto”, insiste.

Per quanto riguarda il presidente della Regione, Christian Solinas “ha mostrato totale disinteresse su una vicenda importante e in parte legata a quella continuità territoriale usata come bandiera in campagna elettorale”.

Anche per il segretario regionale di UilTrasporti, William zonca, “una compagnia aerea non può scomparire nel nulla, senza un tavolo di confronto interministriale e la verifica da parte delle istituzioni di possibili soluzioni”. E sulla critica della politica regionale: “La situazione genera altro caos sui collegamenti con la penisola, già penalizzati dalle vicende poco trasparenti della continuità territoriale. L’assessore Todde spieghi con chi ha parlato, viste le rassicurazioni sulla volontà delle compagnie di andare in proroga”.

Notizia di riferimento: