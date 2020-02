La vicesindaca di Orgosolo, Bora Podda, è stata condannata a un anno e sei mesi e interdizione dai pubblici uffici, insieme all’imprenditore di Macomer Pierpaolo Pani con sospensione condizionale della pena per entrambi. Mentre assoluzione piena, per la ragioniera del Comune di Orgosolo Angela Corda.

Questa la sentenza emessa durante la mattinata dal collegio dei giudici del tribunale di Nuoro, presieduto da Giorgio Cannas. Gli imputati, tre, erano accusati a vario titolo di falso ideologico, truffa aggravata, abuso d’ufficio e falso in atto pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche nell’ambito dei corsi, ritenuti “fantasma” dalla Procura, organizzati a Orgosolo nel 2012 all’interno del progetto “5 per 1” per la sensibilizzazione sui temi della legalità.

La vicesindaca e l’imprenditore sono stati condannati per il reato di falso ideologico.

La vicenda: Ottenuti dal Consorzio Cuncordia, i corsi sarebbero stati effettuati fuori dai tempi previsti con lo scopo di ricevere un finanziamento di 30mila euro. Per rientrare nei termini, i tre avrebbero falsamente riportato una data per le lezioni non corrispondente a quella reale. Le indagini portate avanti dagli inquirenti, avevano permesso di scoprire che il primo non si era mai svolto, mentre il secondo era stato organizzato dall’impresa di Macomer solo nel novembre 2012, quando la scadenza era a fine settembre. Stamattina la replica del Pm e la controreplica dei difensori.