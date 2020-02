Un lungo tratto di via Melchiorre Gioia, una arteria tra le più importanti e centrali di Milano, è stato tappezzato di manifesti in onore di Qassem Soleimani capo della Niru-ye Qods fino alla sua uccisione il 3 gennaio scorso durante un blitz Usa all’aeroporto di Baghdad. I manifesti ‘In onore del generale Qassem Soleimani’ sono firmati dal ‘Fronte Europeo per la Syria’, l’organizzazione da anni impegnata a sostenere la Siria.

In alto a destra compare la scritta “Ma c’è un altro tipo di paradiso: il campo di battaglia, il campo di battaglia per la propria Patria”.